Wettquoten: Frankreich ist Favorit

Frankreich, England und Belgien sind laut Buchmachern die heißesten Titelkandidaten bei der EURO.

Vor 21 Jahren holte Frankreich den letzten seiner zwei EURO-Pokale. Geht es nach Wettanbieter bet-at-home, könnte heuer der dritte Streich folgen. Mit einer Quote von 5,25 sind "Les Bleus" der Topfavorit des Turniers. Dahinter sind England (6,30) und Belgien (6,50) in Lauerstellung. Titelverteidiger Portugal hat mit 9,05 nur Außenseiterchancen - doch auch der Coup 2016 von Ronaldo und Co. war bereits eine Überraschung.

Dem käme auch ein Coup von Italien (8,65), Spanien (8,85), Deutschland (8,80) und Österreichs Gruppengegner Niederlande (14,70) gleich. Und das ÖFB-Team selbst? Der Titel wär ein Wunder! (60,00)

