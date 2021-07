Wünsche mir, dass Italien belohnt wird

Ich bin mir sicher: Auf dieses Halbfinale können wir uns freuen.

Das wird bestimmt eine gute Partie. Und am Ende jubelt hoffentlich Italien. Ich wünsche dieser Mannschaft wirklich, dass sie für ihren tollen Spielstil belohnt wird. Von ihnen hätte man im Vorfeld wohl am wenigsten erwartet, dass sie so begeisternden Offensivfußball zeigen. Sie spielen immer nach vorne, versuchen nicht nur, ihren Vorsprung zu halten.

Spanien: Alte Taktik und neue Generation

Bei den Spaniern dominiert hingegen nicht der Pass in die Tiefe, sondern der Pass in die Breite. Das ist nicht sehr attraktiv, aber dennoch muss man ihnen zugutehalten: Es funktioniert! Auch wenn gute junge Spieler wie Pau, Ferran Torres und Olmo natürlich (noch) nicht an die goldene Generation Xabi, Iniesta, Pique un Fernando Torres herankommen. Potenzial sehe ich bei diesem Generationenwechsel jedenfalls genug. Nicht weniger beeindrucken mich Italiens Altstars wie Bonucci und Chiellini. Die sind alles andere als im besten Fußballalter, aber definitiv noch Topspieler. Die sind fit, spielen immer noch gut.