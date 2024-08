3:1 - Sturm siegt mit 10 Mann bei Angstgegner Ried

In einer turbulenten Zweitrunden-Partie schoss Titelverteidiger Sturm Graz Angstgegner Ried mit 3:1 aus dem ÖFB-Cup und steht im Achtelfinale.

Österreichs Double-Gewinner setzte sich am Mittwoch in einer hitzigen Partie auswärts gegen den Zweitliga-Tabellenführer SV Ried mit 3:1 durch und feierte damit seinen 14. Sieg in Folge in diesem Bewerb. Ebenfalls unter die letzten 16 schaffte es Sturms Stadtrivale GAK nach einem 9:0-Schützenfest bei SVG Reichenau-Innsbruck.

Sturm hatte gegen Angstgegner Ried (hatte den Grazern die letzte Cup-Niederlage zugefügt) deutlich härter zu kämpfen. Die Ilzer-Elf geriet in der Anfangsphase unter Druck, ehe dank Standardsituationen Befreiungsschläge gelangen. Zunächst flog ein Corner von Tomi Horvat direkt ins Tor (23.), dann war Seedy Jatta per Kopf nach einem Horvat-Eckball erfolgreich (33.). Nach dem 3:0 für die Gäste wieder durch Jatta aus einem sehenswerten Konter (44.) schien die Partie gelaufen, doch Ried kämpfte sich zurück.

Rote Karte für Jatta

Sekunden vor der Pause glückte David Bumberger aus einem abgefälschten Schuss der Anschlusstreffer. Die zweite Hälfte begann mit dem einen oder anderen vergebenen Sitzer für Sturm, ehe eine Fehlentscheidung noch einmal für Spannung sorgte. Nach einem Lattenkopfball attackierte Mika Biereth Goalie Andreas Leitner ungestüm und zog sich dadurch den Zorn einiger Ried-Akteure zu. Jatta eilte herbei, um Biereth zu schützen, es kam zu einem Gerangel zwischen mehreren Spielern, bei dem sich auch auf den TV-Bildern keine echte Tätlichkeit erkennen ließ. Dennoch wurde Jatta von Referee Sebastian Gishamer ausgeschlossen.

Der Unparteiische hatte sich beim ersten Tor den Unmut der Rieder zugezogen, die vergeblich ein Foul von Biereth an Leitner reklamierten. Zudem hätte es wenige Minuten vor der Roten Karte für Jatta nach einem Foul an Ante Bajic wohl Elfmeter für die Innviertler geben müssen, doch Gishamers Pfeife blieb stumm. Der VAR war in dieser Partie nicht im Einsatz.

Sturm agierte in Unterzahl äußerst souverän und ließ wenig bis gar keine Chancen der Hausherren zu. Damit kassierten die Oberösterreicher nach saisonübergreifend neun Siegen in Folge ohne Gegentor wieder eine Niederlage. Die Rieder sind die bisher letzte Mannschaft, die Sturm im Cup besiegt hat - am 27. Oktober 2021 gab es in Graz ein 2:1 für die Spielvereinigung.

SV Ried - Sturm Graz 1:3 (1:3). Tore: Bumberger (45.+1) bzw. Horvat (23.), Jatta (32., 44.). Rote Karte: Jatta (60./Tätlichkeit)

SVG Reichenau-Innsbruck - GAK 0:9 (0:3). Tore: Cheukoua (3., 22., 55.), Vucic (6.), Schiestl (49.), Schriebl (67.), Lichtenberger (69.), Frieser (74.), Gantschnig (87.)

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024