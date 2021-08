2:2 - Hoffenheim lässt Punkte gegen Union liegen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst und vor eigenem Publikum wichtige Punkte liegen lassen.

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß kam am Sonntag trotz Führung nicht über ein 2:2 (2:1) gegen 1. FC Union Berlin hinaus. Vor 8.014 Zuschauern erzielten Kevin Akpoguma (14.) und Jacob Bruun Larsen (30.) die Tore für die Gastgeber, für Union trafen Niko Gießelmann (10.) und Taiwo Awoniyi (47.).

Im Nieselregen von Sinsheim agierten beide Teams mutig und offensiv, die ersten Torraumszenen ließen nicht lange auf sich warten. Im Gegensatz zum derzeitigen Trend zum Trainerwechsel hatten Hoffenheim und Union an ihren Coaches festgehalten. Das macht sich im bisherigen Saisonverlauf bezahlt, die Abläufe sind eingespielt. Am Sonntag stellte dies zunächst die TSG unter Beweis. Mit Regisseur Andrej Kramaric sowie den Flügelspielern Bruun Larsen und Christoph Baumgartner ging es rasant in die Spitze, den starken Eindruck vom Sieg in Augsburg bestätigte die Hoeneß-Elf.

Baumgartner gibt Linienrichter Bodycheck

Baumgartner stieß in der 78. Minute an der Außenlinie mit dem Schiedsrichter-Assistenten zusammen, in der Minute danach wurde er ausgetauscht. Stefan Posch spielte durch, der angeschlagene Florian Grillitsch war nicht im Kader. Christopher Trimmel stand bei den Berlinern dieses Mal nicht in der Startformation, er wurde in der 69. Minute eingewechselt.