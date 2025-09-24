Alles zu oe24VIP
Thomas Frank
© Getty

»Ist willkommen«

Tottenham-Coach spricht über Kane-Comeback

24.09.25, 11:10
Teilen

Die Sehnsucht nach Harry Kane kennt in London keine Grenzen. Vor dem Ligapokal-Duell gegen Doncaster am Mittwoch (20.45 Uhr) sprach Tottenham-Coach Thomas Frank nun über eine mögliche Rückkehr des verlorenen Sohnes – und brachte damit die Spurs-Fans in Wallung. 

„Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Harry Kane gerne zurückhaben würden“, schwärmte der Däne. Doch kaum waren die Hoffnungen entfacht, folgte die Ernüchterung: „Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass er das derzeit tun wird. Er wird wohl bei Bayern bleiben und dort weiter abliefern.“

Bayern zittert vor Kane-Ausstiegsklausel

Für die Münchner klingt das zunächst beruhigend – doch ein Detail im Vertrag sorgt dennoch für Nervosität. Denn im Winter 2025/26 greift eine Ausstiegsklausel: Für gerade einmal 65 Millionen Euro könnte Kane den Rekordmeister verlassen. Ein Schnäppchenpreis für Englands Top-Knipser! Spätestens im Sommer 2026 wäre der Weg zurück nach London frei – ausgerechnet nach der Weltmeisterschaft, wenn der Superstar mit 33 Jahren noch einmal den ganz großen Karriere-Kracher landen könnte. Für Tottenham die Traum-Rückkehr, für Bayern ein Albtraum-Szenario.

Rekordjagd in Premier League

Und das ist längst kein Hirngespinst. Seit Kanes Mega-Transfer 2023 für 100 Millionen Euro wird über ein Comeback auf der Insel spekuliert. Schließlich jagt er weiterhin den ewigen Rekord von Alan Shearer. 260 Tore hat der Newcastle-Mythos in der Premier League erzielt, Kane steht bereits bei 213. Ein paar Jahre zurück in England – und er könnte Shearer überholen und endgültig zur absoluten Legende werden.

Die Zutaten für ein Comeback sind also da: eine schmerzhafte Klausel, ein heißhungriger Ex-Klub und ein Torjäger, der noch immer Rekorde im Visier hat. Während in London die Sehnsucht von Woche zu Woche wächst, sitzt in München die Angst tief: Kommt 2026 der große Kane-Schock?

