Corona-Eklat um Ex-Rapid-Star Bolingoli

Nach Verstoß von Ex-Rapidler Bolingoli droht jetzt sogar eine Saison-Unterbrechung.

Die schottische Regierung hat nach Verstößen gegen die Corona-Regeln mit einem vorläufigen Stopp der ersten Fußball-Liga gedroht. Sollte die öffentliche Gesundheit durch Vorfälle im Fußball gefährdet werden, habe man "keine andere Wahl, als zu prüfen, ob wir eine Pause im schottischen Fußball benötigen", teilte die Regierung am Dienstag mit.

Die neue Saison der Scottish Premiership läuft seit dem 1. August ohne Publikum und mit strengen Sicherheitsvorschriften. Zuletzt sorgte der Celtic-Spieler Boli Bolingoli für Unruhe. Der frühere Rapid-Profi war laut britischen Medien heimlich nach Spanien gereist und hatte sich danach nicht wie vorgeschrieben in Isolation begeben, sondern am Sonntag beim 1:1 in Kilmarnock gespielt. Der Club erfuhr erst im Nachhinein vom Spanien-Trip seines Spielers und drohte dem 25-Jährigen mit Konsequenzen. Bolingoli entschuldigte sich am Montag öffentlich für seinen "riesigen Fehler".

Vorher war schon Bolingolis Mannschaftskollege Leigh Griffiths von Celtic verwarnt worden, weil bei einer Party für seine Freundin mehr Personen zu Gast waren als erlaubt. Am vergangenen Freitag war das Match Aberdeen gegen St. Johnstone verschoben worden, weil zwei Spieler des Heimteams positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und sechs andere in Quarantäne mussten.