Barca müht sich zu Pflichtsieg gegen Grillitsch

Katalanen drehen die Partie in Valladolid.

Der FC Barcelona ist dem Double-Gewinn im spanischen Fußball wieder einen Schritt näher gekommen. Die Katalanen besiegten Absteiger Real Valladolid am Samstag in der 34. LaLiga-Runde auswärts mit Mühe 2:1 und setzten sich zumindest für einen Tag um sieben Punkte von Verfolger Real Madrid ab. Der Arbeitgeber des verletzten ÖFB-Stars David Alaba trifft erst am Sonntag zu Hause auf den Tabellensiebenten Celta Vigo. Danach sind noch vier Runden zu spielen.

Für Barca war es eine vom Ergebnis her erfolgreiche Generalprobe vor dem Dienstag-Spiel im Champions-League-Halbfinale bei Inter Mailand. Nach dem Hinspiel-3:3 ist in diesem Duell auf dem Weg ins Endspiel der "Königsklasse" noch alles offen. Raphinha (54.) und Fermin Lopez (61.) drehten mit einem Doppelschlag die Partie in Valladolid und verhinderten eine Blamage. Das abgeschlagene Schlusslicht war durch Ivan Sanchez (6.) in Front gegangen, Florian Grillitsch wurde in der 73. Minute eingetauscht.