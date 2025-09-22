Supercomputer kennt Ballon-d'Or-Sieger

Am Montag steigt im Pariser Théâtre du Châtelet (21 Uhr, live auf Sky) zum 69. Mal die große Ballon-d’Or-Gala. Wer krönt sich zum Fußball-König? Ein Supercomputer hat den Sieger schon ausgerechnet.

Heute Abend (21 Uhr, live auf Sky) blickt die Fußball-Welt nach Paris! Im prunkvollen Théâtre du Châtelet steigt die große Ballon-d’Or-Gala – und die Frage aller Fragen: Wer beerbt City-Star Rodri? Im Vorjahr war die Spannung dahin. Zur Erinnerung: Der Triumph des Manchester-City-Motors und das Scheitern von Real-Superstar Vinícius Júnior sickerten bereits Stunden vor der Show durch, Real boykottierte daraufhin wütend die Gala. Auch heuer werden die „Königlichen“ in Paris fehlen – diesmal aber nicht aus Trotz, sondern weil am Dienstag (21.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) schon das Liga-Duell in Levante wartet.

KI kennt bereits den Gewinner

Und so gehört die große Bühne heuer anderen: Paris-Saint-Germain-Dribbler Ousmane Dembélé, der mit Meistertitel, Champions-League-Triumph und Klub-WM-Finale die beste Saison seiner Karriere spielte. Barça-Wunderkind Lamine Yamal, der als Double-Sieger Fußball-Geschichte schreiben und mit erst 18 Jahren zum jüngsten Ballon-d’Or-Gewinner aller Zeiten gekrönt werden könnte. Oder doch Kylian Mbappé, Frankreichs Nationalheld und Dauerkandidat, der trotz leerer Titelausbeute mit Real Madrid immer ein Favorit bleibt.

Ein französischer Supercomputer will die Antwort schon kennen: Laut Datenfirma AVISIA liegt Dembélé mit 72 % Siegchance klar vorne, Yamal kommt auf 56 %, PSG-Mittelfeldstar Vitinha auf 40 %. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur Titel und Tore, sondern auch Medienpräsenz und sogar der „journalistische Einfluss“ – also wie Nation und Klub die Wahl prägen.

Fest steht: Paris wird heute Abend zum Nabel der Fußball-Welt. Um Punkt 21 Uhr wird der Umschlag geöffnet – und das große Geheimnis gelüftet.

Ballon d’Or 2025: Die Nominierten:

Robert Lewandowski

Pedri

Raphinha

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

João Neves

Vitinha

Fabian Ruiz

Nuno Mendes

Florian Wirtz

Alexis Mac Allister

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Lautaro Martínez

Erling Haaland

Harry Kane

Michael Olise

Serhou Guirassy

Cole Palmer

Declan Rice

Viktor Gyökeres

Scott McTominay

