Drama bei Europa-League-Champion nach CL-Aus

Atalanta-Star Ademola Lookman muss nicht nur das Champions-League-Aus mit den Bergamaschi, sondern auch die harte Kritik von Coach Gian Piero Gasperini verkraften.

Vor knapp acht Monaten wurde er noch als Superheld gefeiert, nun muss er sich der harten Kritik seines eigenen Trainers stellen: Die Rede ist von Atalanta Bergamos Offensiv-Star Ademola Lookman. Der 27-Jährige verhalf im Mai vergangenen Jahres seinem Team im Finale der Europa League im Alleingang zum Titel. Gegen Bayer Leverkusen zündete Lookman damals den Torturbo, sorgte mit einem Hattrick zum 3:0-Triumph Bergamos. Aktuell ist es allerdings vorbei mit Atalantas Glanzzeiten. Im Play-off zum Achtelfinal-Aufstieg der Champions League schieden die Italiener gegen Club Brügge aus (2:5). Dabei steht nun vor allem Lookman im Fokus.

Gasperini: "Ist einer der schlechtesten Elfmeterschützen"

In der 45. Minute eingewechselt, konnte Afrikas Spieler des Jahres 2024 bereits eine Minute später für sein Team treffen. Bei einem Elfmeter in der 61. Minute sollte dem Kollegen von ÖFB-Star Stefan Posch dies allerdings nicht gelingen. Dafür hagelte es jetzt ordentlich Kritik - ausgerechnet Coach Gian Piero Gasperini rechnete mit Lookman ab. "Lookman hätte den Elfmeter nicht schießen dürfen. Er ist einer der schlechtesten Elfmeterschützen, die ich je gesehen habe", so der 67-jährige Italiener harsch. "Er hat eine schreckliche Bilanz, sogar im Training, er verwandelt nur sehr wenige davon."

Auf Instagram äußerte sich der Nigerianer nun zu den Aussagen seines Trainers. "Die Art und Weise, wie ich herausgegriffen wurde, tut nicht nur weh, sondern fühlt sich auch zutiefst respektlos an, nicht zuletzt wegen der immensen harten Arbeit und des Engagements, das ich jeden Tag geleistet habe, um diesem Verein und den unglaublichen Fans von Bergamo zum Erfolg zu verhelfen."