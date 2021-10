"ÖFB-Team nicht daran interessiert, Spiel zu gewinnen"

Dänische Pressestimmen nach dem Fußball-WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Kopenhagen gegen Österreich (1:0).

"B.T.": Dänemark ist bei der WM in Katar 2022 dabei. Das ist jetzt ein Faktum. Das Fußballfest im Parkenstadion war jedoch zu keinem Zeitpunkt eine glänzende Vorstellung. Dafür war das Spiel zu langsam und hatte zu wenig kreative Züge. Die Österreicher standen gut in der Defensive und wirkten nicht sonderlich interessiert, das Spiel zu gewinnen.

"Ekstra Bladet": Jetzt holen wir uns WM-Gold! Wer nicht hüpft, liebt Österreich, sangen sie von den Tribünen an einem Abend als der Parken in Rot und Weiß gehüllt war. Auch wenn die "Rote Mauer"(Spitzname für die dänischen Supporter, Anm.) ein 4:0, 4:0, 4:0 forderte, bekamen sie keinen großen Sieg.

"Jyllands-Posten": Im Parken riefen sie nach einem 4:0 aber es genügte auch weniger, als Dänemark sich zur WM mühte.(...) Die Anzahl österreichischer Zuschauer war so gering, das man sie locker in einen mittelgroßen Skilift in Wagrain zusammendrängen hätte können.

"Information": Dänemark hat sich als eines der ersten Länder für die Männerfußball-WM in Katar qualifiziert. Linksgerichtete Stimmen fordern mittlerweile einen Boykott der WM, weil Katar sich nicht an die Menschenrechte hält und mehrere Tausend asiatische Gastarbeiter beim Bau der Stadien ums Leben gekommen sind.

