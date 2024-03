Messi verpasst Freundschaftsspiele

Lionel Messi zog sich bei einem Spiel mit seinem Verein Inter Miami eine Verletzung zu - nun verpasst er zwei Freundschaftsspiele von Argentinien.

In der 8. Minute liefert Messi die Vorlage fürs 1:0. In der 30. Minute erzielt der Miami-Stürmer ein Tor. Und in der 50. Minute? Da wird der 36-Jährige wegen Beschwerden am rechten Bein ausgewechselt. Das Ganze ereignete sich im CONCACAF-Gold-CUP-Achtelfinale gegen Nashville SC, welches der Klub von David Beckham letztendlich trotzdem mit 3:1 gewann.

Argentinien-Duo muss pausieren

Und wie steht es um Messi? Bei dem wurde eine leichte Verletzung am rechten Kniebeuger festgestellt. Die Freundschaftsspiele gegen El Salvador am Samstag dem 23. März (1 Uhr) und Costa Rica am 27. März (3.50 Uhr), verpasst er somit.

Ebenfalls verzichten muss die argentinische Nationalmannschaft auf Roma-Star Paulo Dybala. Bei einem Training zog sich der 30-Jährige eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu.