Williams stellt Lackierung seines neuen FW45 vor

Der britische Williams-Rennstall hat als drittes Team der Formel 1 das Design seines Boliden für die Saison 2023 vorgestellt. Der komplette FW45 wird der Öffentlichkeit erst in den kommenden Wochen präsentiert. Die am Montag zur Schau gestellte neue Lackierung unterscheidet sich nur in Details vom Vorgängermodell.

Gänzlich neu im Team sind bekanntlich hingegen der von Mercedes gekommene Teamchef James Vowles als Nachfolger von Jost Capito sowie der neben Alexander Albon zweite Fahrer Logan Sargeant. Der US-Amerikaner ersetzte Nicholas Latifi.