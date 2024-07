300.000 Gratis-Kondome im Olympischen Dorf

Für jeden Athleten werden mehr als 20 Kondome bereitgestellt.

Am Freitag beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Traditionell werden die Athleten dabei im Olympischen Dorf unterbracht. Dieses liegt zwischen Saint-Denis, Saint-Ouen und der Insel Saint-Denis und erstreckt sich über 52 Hektar. Insgesamt wird es fast 14.500 Menschen beherbergen, darunter 9.000 Athleten auf dem Höhepunkt der Spiele.

Die Athleten sollen sich im Olympischen Dorf wohlfühlen und sich bestmöglich auf die Wettkämpfe vorbereiten können. Wie schon bei vergangenen Spielen gehören dazu auch Kondomspender, die an mehreren Orten im Olympischen Dorf aufgestellt werden. Insgesamt sollen mehr als 300.000 Gratis-Kondome bereitstehen – das sind im Schnitt mehr als 20 Gummis für jeden Athleten. Kurios: Die 90 Zentimeter breiten Betten in den Zimmern sind aus Pappe und wurden etwa in der „New York Post“ bereits als „Anti-Sex-Betten“ bezeichnet.

© Getty ×

Daneben soll es auch eine Athleten-Bar im Olympischen Dorf geben. Champagner oder andere alkoholische Getränke werden dort aber nicht ausgeschenkt.