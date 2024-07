Der Kanzler reist zu unseren Olympia-Assen nach Paris

Treffen mit französischem Innenminister und österreichischen Athletinnen und Athleten geplant.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele nach Paris. Bereits am Donnerstag nimmt Nehammer, gemeinsam mit Staatschefs aus aller Welt, auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an einem Abendessen teil.

Politische Gespräche

Vor der Eröffnungsfeier am Freitagabend trifft der Kanzler den französischen Innenminister Gérald Darmanin, wie das Bundeskanzleramt oe24 mitteilte. Mit Darmanin will sich Nehammer über die Sicherheitsaspekte der Olympischen Spiele, Migration sowie die Prävention von Radikalisierung und Extremismus austauschen, hieß es im Vorfeld des Treffens. Im Anschluss sei auch ein Besuch des Österreich-Hauses geplant, am Samstag außerdem ein Treffen mit österreichischen Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf.

Der Kanzler ist schon im Olympia-Fieber

"Rate, wo es morgen für mich hingeht ✈️ Ich freue mich schon sehr darauf", schreibt Nehammer auf Instagram und postet seine Olympia-Tasse.

Nehammer nicht in Salzburg

Der Eröffnung der Salzburger Festspiele, die auch am Freitag stattfindet, wird Nehammer in diesem Jahr deshalb nicht beiwohnen.