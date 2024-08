Heute haben wir ZWEI Chancen auf GOLD!

Bekommt die noch bescheidene heimische Medaillen-Sammlung (1x Bronze durch Judoka Michaela Polleres) heute endlich Zuwachs? Unser 470er-Segelduo Lara Vadlau & Lukas Mähr hat sogar exzellente Chancen auf Gold. Und am Abend will Lukas Weißhaidinger im Diskus-Finale nachlegen.

Quasi zum Aufwärmen zeigt uns Jakob Schubert im zweiten Kletter-Semifinale (ab 10 Uhr), was er im Lead-Bewerb, seiner Lieblingsdisziplin kann. Als Sechster nach dem Bouldern sollte der Einzug ins Finale am Freitag nur Formsache sein.

Richtig ernst im Kampf um Medaillen - sogar um Gold - wird es hoffentlich am Nachmittag. Für 15.40 Uhr ist das Medal Race der 470er-Klasse mit den überlegen führenden Lara Vadlau & Lukas Mähr angesetzt. Bereits ein 4. Platz würde dem ÖOC-Duo reichen, um Gold zu fixieren. Mit Platz 6 hätte Österreich Silber, der 8. Platz unter den zehn Booten würde noch für Bronze reichen.

Für die Kitesurfer Valentin Bontus (ab 12.23) und Alina Kornelli (ab 12.13) geht es um die Qualifikation für die Medaillen-Entscheidung am Donnerstag.

Weißhaidinger kann mit Gold Geschichte schreiben

Und am Abend (20.25 Uhr) wird's für Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger ernst. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2021, hat erst im Juni bei der EM in Rom mit Silber bewiesen, dass er zu den Besten der Welt zählt. In der Quali übertraf Weißhaidinger gleich im 1. Versuch mit 66,72 m die geforderte Quali-Weite von 66 m klar. Lediglich Weltrekordler Mykolas Alekna (67,47 m) und der Australier Matthew Denny (66,83) warfen geringfügig weiter, allerdings in ihrem jeweils 1. Versuch. Weißhaidinger: "Ich hab mir viel Energie fürs Finale aufgespart."

In der Speerwurf-Quali will es Victoria Hudson ab 10.25 ihrem Trainingsgemeinschaft-Kumpel Weißhaidinger nachmachen und mit ebenfalls möglichst wenig Kraftaufwand ins Finale einziehen.

In der Leichtathletik-Nightsession ist eine weitere Österreicherin im Einsatz: Susanne Gogl-Walli träumt im 400-m-Semifinale von der ganz großen (Final-)Sensation.

Österreicher am Mittwoch im Einsatz

KLETTERN

Bouldern/Lead, Halbfinale Lead: Jakob Schubert (10.00)

LEICHTATHLETIK

Speerwurf, Qualifikation, Frauen: Victoria Hudson (10.25)

Diskuswurf, Finale, Männer: Lukas Weißhaidinger (20.25)

400 m, Halbfinale, Frauen: Susanne Gogl-Walli (20.45)

GOLF

1. Runde, Frauen: Emma Spitz (10.55), Sarah Schober (12.39)

SEGELN

Formula Kite: Alina Kornelli (ab 12.13) und Valentin Bontus (ab 12.23)

470er, Medal Race: Lara Vadlau/LukasMähr (ab 15.43)