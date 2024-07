Österreicher erobern Paris: Austria House als Publikumsmagnet

Maison d´Autriche, das Österreich Haus für Olympia Fans feiert morgen, in Paris, seine Eröffnung. Bereits jetzt ist zu spüren, dass dies der Hotspot der Olympischen Spielen werden könnte und die 50-jährige Austria House Erfolgsgeschichte wahrscheinlich fortgesetzt werden kann.

Ein Austria House für Olympia darf auch in Paris nicht fehlen. Das Haus gilt schon jetzt, als Publikumsmagnet. Neben typisch Österreichischem Essen, bietet die heimatliche Holzkonstruktion auch einen unvergleichlichen Outdoor Bereich. Der Hotspot befindet sich auf einer 15 Hektar großen Grünfläche. Kinderspielplätze, für die Jüngsten Olympia-Fans, gibt es direkt neben dem Haus und auch ein Teich befindet sich nur wenige Meter weit weg.

Fertigstellung in Rekordzeit

Das Austria House hat seinen Platz im 14. Pariser Arrondissement gefunden. Bis zur letzten Minute vor der Eröffnung wurde in dem Österreichischen Fleckchen in Paris gehämmert und genagelt. Peter Mennel, ÖOC-Generalsekretär gibt sich stolz: „Tischler, Zimmerleute, Tapezierer, Elektromonteure – insgesamt zwanzig Professionisten aus Österreich arbeiten hier seit 8. Juli am Aufbau des Austria House 2024 in Paris. Innerhalb von nicht einmal drei Wochen ist ein erstaunliches Stück Österreich entstanden."