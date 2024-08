Olympias lässigster Schütze: Ohne Ausrüstung zu Silber

So lässig hat noch kaum einer eine Medaille bei Olympia geholt. Mit einer Hand in der Hosentasche und ohne jeglicher High Tech Ausrüstung erzielte Yusuf Dikec einen Platz auf dem Stockerl.

Olympische Spiele produzieren immer wieder Stars, mit denen niemals zu rechnen war. Einer davon ist der Sportschütze Yusuf Dikec, der aktuell im Internet und in seiner Heimat Türkei für Aufsehen und Erheiterung sorgt. Die Bilder aus Paris von dem 51-Jährigen gehen um die digitale Welt: Pistole in der rechten Hand im Anschlag, weißes T-Shirt, leichter Bauchansatz, eckige Brille, die linke Hand in der Hosentasche. So lässig schoss Dikec die Türken im Mixed-Bewerb zu Silber.

Er ist ein Naturtalent

Was besonders auffällt: Anders als viele Rivalen verzichtet Dikec in seiner Präzisionssportart auf viel Schnickschnack. Keine XXL-Kopfhörer als Schutz gegen Geräusche, keine hochkomplexen Brillen für bessere Sicht. Er sei von Natur aus Schütze und brauche eben nicht viel Ausrüstung, sagte Dikec dem Sender Habertürk. Er falle immer wieder mit seinem fehlenden Equipment auf, meinte er. Ein so großes Publikum wie jetzt bei den Sommerspielen in Frankreich hatte er aber noch nie.

