Olympische Winterspiele: Frankreich darf erneut

Frankreich reißt sich auch die bevorstehenden Olympischen Winterspiele unter den Nagel. Am Mittwoch entschied sich das Olympische Komitee für die Bewerbung der Franzosen, doch die Zusage ist an Bedingungen geknüpft.

Die Olympischen Winterspiele 2030 finden in den französischen Alpen statt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erteilte der Bewerbung bei seiner Generalversammlung am Mittwoch im Vorfeld der Sommerspiele in Paris wie erwartet den Zuschlag. 2030 wären somit die vierten Winterspiele welche Frankreich ausrichten darf. Auch die Sommerspiele finden bereits zum dritten mal auf französischem Boden statt.

Zusage unter Vorbehalt

Aufgrund der derzeitigen politischen Situation in Frankreich stand die Vergabe bis zuletzt auf wackeligen Beinen. Die IOC- Exekutive hat aufgrund dessen die Vergabe der Winterspiele an finanzielle Bedingungen geknüpft. Eine bestimmte finanzielle Sicherheit müsse vorliegen bis zu einem vom IOC bestimmten Datum. Macron zeigt sich zuversichtlich die gestellten Bedingungen einzuhalten und somit die Winterspiele 2030 in die französischen Alpen zu holen.