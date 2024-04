Olympische Ringe werden am Eiffelturm angebracht

Das gab der Präsident der Betreibergesellschaft bekannt

Die olympischen Ringe für die Spiele in Paris werden am Eiffelturm angebracht. Das gab der Präsident der Betreibergesellschaft des Denkmals, Jean-Francois Martins, bekannt. Demnach würden die Arbeiten dazu Ende des Monats beginnen, nachdem die olympische Fackel Olympia in Griechenland verlassen hat. Die Ringe werden auf der Seine-Seite des Turms platziert.

Der Eiffelturm ist ein zentraler Bestandteil bei den Spielen, so markiert er den 38-km-Punkt des Marathons und das Beachvolleyball-Event findet an seinem Fuße statt. Das olympische Feuer wird am Jardin des Tuileries, in der Nähe des Louvre, entzündet.