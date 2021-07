Auböck startet Mission Olympia-Medaille

Vize-Europameister Felix Auböck zählt über 400 Meter Kraul zu den Top-Favoriten.

Die Chance auf den großen Olympia-Coup bietet sich Felix Auböck gleich in seinem ersten Tokio-Bewerb. Über 400 m Kraul wurde er Mitte Mai in Budapest Vize-Europameister, spätestens damit hat er sich in die recht große Abteilung der Finalanwärter eingereiht. Am Samstag (ab 12.02 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) geht es um die Top 8 für den Endlauf am Sonntag (3.52 Uhr). Nimmt Auböck diese Hürde, wird auch klarer sein, wie groß die Medaillenchance des Niederösterreichers ist.

Auböck schiebt Favoriten-Rolle noch weit von sich

Im Optimalfall könnte er mit einem Podestplatz für das frühe große Aufatmen in Österreich sorgen. "Mir ist das bewusst", meinte Auböck. "Aber aktuell bin ich mit meiner Zeit nicht in einer Medaillenposition." Einige der Konkurrenten seien demnach in der vergangenen Saison schon schneller gewesen. Daher wolle er es Schritt für Schritt angehen, noch nicht von einer Medaille reden.

Reitshammer greift über 100 Meter Brust an

Neben Auböck ist auch Bernhard Reitshammer im Einsatz. Der 27-jährige Tiroler greift am Samstag über 100 Meter Brust an. Sein Vorlauf ist für 13.55 Uhr angesetzt.