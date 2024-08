100-m-Finale und Diskus-Pleite brachten ORF Top-Quoten

Fast 500 Stunden berichtete der ORF live von den Sommerspielen in Paris. Echte Top-Quoten gab's nur selten.

Quotenhighlight war das historische 100-Meter-Finale der Herren am 4. August, das im Schnitt 737.000 Sportfans (31 Prozent Marktanteil) vor die heimischen TV-Schirme lockten. Im knappsten Sprint-Finale ever hatte sich Noah Lyles (USA) mit 5 Hundertstel Vorsprung durchgesetzt.

Insgesamt 4,9 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Bewerbe zumindest kurz im ORF, was einem Marktanteil von 65 Prozent entspricht.

Als der größte Renner erwiesen sich die Leichtathletik-Bewerber. So belegten das 400-Meter-Finale der Herren am 7. August mit durchschnittlich 735.000 Interessierten Platz zwei, gefolgt vom Diskus-Finale mit Österreichs Lukas Weißhaidinger (inklusive Enttäuschung über die verpasste Medaille) - ebenfalls am 7. August - mit 722.000 TV-Zuschauern.

Dienstag, 18.25 Uhr, ORF1 live: Medaillenfeier in der Hofburg

Zwei Tage nach der Schlussfeier in Paris gibt's ein Da Capo: Zu Ehren der erfolgreichen ÖOC-Athletinnen und -Athleten steigt am Dienstag eine Medaillenfeier in der Wiener Hofburg - Bundespräsident Alexander Van Der Bellen empfängt unsere Olympia-Helden Valentin Bontus & Co, bei dieser Gelegenheit werden u. a. die Philharmoniker-Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro für Gold bzw. 14.000 für Bronze übergeben. ORF 1 überträgt das Event ab 18.25 Uhr.