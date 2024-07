Gänsehaut und Kribbeln im Bauch

oe24-Insider Steffi Graf spricht in ihrer Kolumne über den Olympia.Auftakt

Drei Jahre nach den „Corona-Spielen“ in Tokio 2021 startet Sommer-Olympia durch. Schon im Vorfeld haben wir Leichtathletik-Weltrekorde gesehen und Ankündigungen von Superstars wie Rafael Nadal, die zeigen wie groß Olympia ist. Zurecht: Olympische Spiele gibt es nur alle vier Jahre. Wie viele Athleten haben das Glück, bei Olympia am Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit zu stehen? Ich hatte es. Wenn ich an Olympia 2000 und meine 800-m-Silbermedaille denke, spüre ich gleich wieder dieses Glücksgefühl, dieses einmalige Kribbeln im Bauch.

Mit Eröffnungs-Euphorie um Medaillen

Wenn ich an die heutige Eröffnung denke, bekomme ich die Gänsehaut. Ich spüre dieses Hochgefühl, das die Athleten bei der Eröffnungszeremonie erleben dürfen. Die Stimmung ist einzigartig, Paris der perfekte Schauplatz. Wenn es unsere Leute schaffen, diese Euphorie in die Bewerbe mitzunehmen, könnten das die erfolgreichsten Sommerspiele seit langem werden. Wem ich Medaillen zutraue, lesen Sie morgen.