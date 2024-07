Historische Eröffnungsfeier im Herzen von Paris

Paris verspricht die beste Olympia-Eröffnung aller Zeiten.

Es ist so weit! Im Herzen von Paris werden Freitag Abend (19.30 Uhr, ORF1) die Olympischen Spiele offiziell eröffnet. Mit einer einzigartigen Parade auf der Seine schreiben die 33. Sommerspiel Geschichte: Denn noch nie zuvor fand eine Eröffnung außerhalb eines Stadions statt.

Flussparade auf Seine statt Feier im Stadion

Auf fast 100 Booten durchqueren die insgesamt 10.500 Athleten der 206 teilnehmenden Nationen die französische Hauptstadt von Osten nach Westen. Die Reise führt unter anderem am Place de la Concorde, der Esplanade oder am Grand Palais vorbei. Damit können die Sportler schon einen Blick auf einige der Austragungsorte werfen, an denen sie bis zum 11. August um eine der 329 Medaillen kämpfen werden.

Usain Bolt: "Das hat es so noch nie gegeben."

Miteinbezogen in die Planung des Eröffnungs-Spektakels wurde auch der diesjährige Slogan der Spiele "Games Wide Open". Fast 660.000 Menschen haben die Möglichkeit das Geschehen auf der Seine vor Ort mitzuverfolgen - die meisten davon sogar gratis!

Die Vorfreude auf das Fest ist auch beim achtfachen Olympiasieger und schnellsten Mann der Welt (100 Meter in 9,58 Sekunden) Usain Bolt (37) bereits groß: "Ich denke, es wird eine der besten, wenn nicht sogar die beste Eröffnungsfeier. Stellen Sie sich vor, wie alle draußen an den Seiten der Brücken stehen und die Menschen bejubeln. Das hat es so noch nie gegeben."

Performen Lady Gaga und Céline Dion in Paris?

Bei einem sensationellen Auftakt, wie jenem in Paris, dürfen auch große Stars als Stimmungsmacher nicht fehlen. Mit an Board auf der Seine könnte Musik-Ikone Céline Dion sein, um die Zeremonie zu eröffnen. Die 56-Jährige, die an der unheilbaren Krankheit Stiff-Person-Syndrom leidet, ist bereits vor einigen Tagen nach Paris gereist.

© Getty ×

© Getty ×

Dort wurde auch Dions Pop-Kollegin Lady Gaga (38) gesichtet, die den Olympia-Start ebenfalls musikalisch begleiten könnte. Auch der französische R&B-Star Aya Nakamura könnte ein Teil der Show werden. Wer letztendlich auftritt, wird allerdings bis Freitag Abend eine Überraschung bleiben.