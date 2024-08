Nach Oschmautz-Pleite: Diese ORF-Aktion regt Steffi Graf auf

oe24-Insiderin Steffi Graf versteht nach der verpassten Medaille von Felix Oschmautz das Vorgehen des ORF nicht.

Mir ist schon klar, dass der ORF bei dem großen Aufwand, den er bei diesen Sommerspielen betreibt, möglichst nahe an unseren Sportlerinnen und Sportlern dran sein will.

Aber müssen die Athleten zwischen Semifinale und Finale wirklich interviewt werden? Natürlich ist es toll, wenn wir die frischen Emotionen von Judo-Entdeckung Lulu Piovesana ins Wohnzimmer geliefert bekommen. Oder wenn uns Kanute Felix Oschmautz erklärt, was er im Semifinale besser gemacht hat als in der Qualifikation.

Stört die Wettkampfroutine

Sommersportler, die eh so selten im Rampenlicht stehen, trauen sich nicht, zu sagen: „Lasst uns bitte in Ruhe.“ Aber es stört sie in ihrer Wettkampfroutine. Gerade wenn es um Medaillen geht sind es oft ganz kleine Dinge, die den Ausschlag geben.

© GEPA ×

Im Fußball kommt auch keiner auf die Idee, Marko Arnautovic & Co. in der Halbzeit zu interviewen. Und sind wir ehrlich: Wir wollen doch alle mithelfen, dass es mit der nächsten Medaille klappt.