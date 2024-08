Steffi Graf: "Michi Polleres erinnert mich an mich"

oe24-Expertin Steffi Graf fieberte mit Judoka Michaela Polleres und freut sich, dass jetzt einer ihrer Medaillen-Tipps aufgegangen ist.

Mega, wie Michaela Polleres ihren Olympia-Auftritt hinbekommen hat - mit einer Einstellung, die mich an meine Heransgehensweise als Athletin erinnert. Sie hat gesagt: "Ich bin hergekommen, um eine Medaille zu holen!" Aus diesem Holz sind Siegerinnen geschnitzt.

Genauso bin ich meine Großwettkämpfe angegangen: Da hat nur eine Medaille gezählt.

Bei Michi konnte man es an ihrer Körpersprache sehen: Sie wollte es unbedingt! Sie hat sich das mit der Silbermedaille in Tokio vor drei Jahren erarbeitet. Motto: „Ich gehör da dazu (zu den Medaillengewinnerinnen)!“Auch das kenn ich aus meiner Karriere.

Auch große Sprinter scheitern aus Nervosität

Dass es im ersten Kampf so knapp war, lag sicher auch an der Nervosität – wie bei großen Sprintern, die sich gleich am Anfang einen Fehlstart leisten.

Dass wir alle vier Jahre (bzw. drei Jahre wegen der Corona-Verschiebung in Tokio) wieder zu Judo-Fans werden, liegt am besonderen Reiz der Spiele, und das betrifft nicht nur Judo. Ich schau mir fast alle Bewerbe an und komme bis Mitternacht nicht mehr vom Fernseher los.

Und jetzt, wo unser Bann gebrochen ist, erst recht! Ich freu mich schon auf die nächste Medaille!