Steffi Graf legt sich fest: "Wir holen 9 Medaillen"

oe24-Olympiainsiderin Steffi Graf nimmt unser Team für die Sommerspiele in Paris unter die Lupe und sagt, wo Österreich zuschlagen wird. Prognose der Silbermedaillengewinnerin über 800 Meter von Sydney 2000: "Wir gewinnen neun Medaillen!"

Als ich vor den letzten Spielen in Tokio 2021 auf fünf Medaillen getippt hatte, bin ich mir sehr optimistisch vorgekommen. Geworden sind es bekanntlich sieben (1x Gold/1x Silber/5x Bronze), wobei die sensationelle Goldmedaille von Anna Kiesenhofer im Rad-Straßenrennen gleich zu Beginn alles überstrahlt hat.

Drei Jahre später sind wir noch besser aufgestellt. Meine Rechnung: Von unseren 80 Aktiven hat ein Viertel das Potenzial, Medaillen zu gewinnen. Macht 20 potenzielle Medaillenanwärter. Schafft es davon auch nur die Hälfte, die Erwartungen zu erfüllen, wären wir bei zehn Medaillen. Und wenn ich mich auf eine Zahl festlegen soll, sagt ich: Es werden neun Medaillen für Rot-Weiß-Rot, wobei ich auf zwei in Gold tippe.

Meine Gold-Kandidaten:

Anna-Maria & Eirini Marina Alexandri (Synchronschwimmen, Duett)

© APA ×

Da geh ich synchron mit dem berühmten US-Magazin "Sports Illustrated" und sag: Die Alexandri-Schwestern schaffen das! Die beiden sind in der Südstadt groß geworden, sie arbeiten seit Jahren akribisch auf ihren Lebenstraum hin, sind inzwischen technisch top. Bei den Europa-Spielen im Vorjahr haben sie bewiesen, dass sie Gold können. Das zu bestätigen, wird jetzt das Schwierigste, aber diesen letzten Schritt traue ich ihnen absolut zu.

Jakob Schubert (Klettern, Lead)

© GEPA ×

Eine Medaillenbank. Mich beeindruckt, wie sehr Jakob mit sich in Balance ist. Er lässt sich durch nichts beirren. Die Bronzemedaille vor drei Jahren sind Ansporn genug, jetzt eins drauf zusetzen. Noch dazu, wo Jakob mit WM-Gold inzwischen gleich mehrmals bewiesen hat, dass er der Beste ist. Aber ihr könnt mir glauben: Auch Silber glänzt bei Olympia ganz besonders.

Auch bei ihnen ist alles möglich:

Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik, Diskus)

© Getty ×

Bronze hat er schon, Luki ist auf Mission Gold! Er hat mit Hilfe seines Trainers Gregor Högler, dem Supertüftler, alles auf eine Karte gesetzt, indem er über den Winter hat er seine Technik umgestellt hat - ein mutiger Schritt.

Victoria Hudson (Leichtathletik, Speer)

© Getty ×

Nach EM-Gold ist Vicky für die nächste große Überraschung gut, sie kann total ohne Druck werfen. Die besten Europäerinnen sind quasi die besten der Welt, nur eine Kubanerin (Flor Denis Ruiz Hurtado) ist besser, aber selbst die ist nicht außer Reichweite.

Sie füllen unser Medaillen-Kontingent auf:

Felix Auböck (Schwimmen, 400 m Freistil)

© Getty ×

Ich hatte Felix schon vor drei Jahren auf der Medaillen-Rechnung. Sehr beeindruckend, dass er an "Blech" und diversen Rückschlägen nicht zerbrochen ist. Mit seiner Rückkehr in die Südstadt hat er scheinbar alles richtig gemacht. Mit seiner EM-Gold-Zeit hat er auch die Amis beeindruckt - das hat seit Markus Rogan keiner geschafft. Also: Vierter kennt er schon, jetzt ist er in Topform und will mehr! Uuuund: Auch das kenn ich aus eigener Erfahrung: Weil wir so ein starkes Team haben, lastet nicht alles auf seinen Schultern. Er weiß: Wir Schwimmer kommen nicht als Nackerpatzerl nach Paris.

Michaela Polleres (Judo, bis 70 kg)

© Getty ×

Sie hat vor drei Jahren Silber geholt - wieso soll sich diesmal nicht mindestens Bronze ausgehen? Oder sagen wir so: Unsere Judoka holen mindestens eine Medaille (auch "Sports Illustrated" setzt auf unsere Judoka und tippt z. B. auf Silber durch Polleres UND Wachid Borchasvili).

Lara Vadlau/Lukas Mähr (Segeln, 470er)

© Getty ×

In Tokio hatte Lara als "Medaillenbank" versagt, nach dem Wechsel in die 470er-"Mixed"-Klasse wird sie es mit Lukas Mähr besser machen.

Felix Oschmautz (Wildwasser-Kanu Slalom & Cross)

© Getty ×

Auch er hat aus dem vierten Platz in Tokio gelernt und weiß: Nach 4 gibt's nur mehr 1, 2 oder 3. Zudem hat er heuer mit dem Cross-Bewerb eine zweite Chance.

Bei ihm ist alles möglich:

Sepp Straka (Golf)

© Getty ×

Für viele eine "Wundertüte", aber für mich ein ganz heißer Medaillen-Kandidat.

Mein Joker:

Alexander Schmirl (Schießen, Luftgewehr & Kleinkaliber)

© GEPA ×

Er ist mein Joker. Ihn hatte ich - zugegeben - nicht auf der Rechnung. Aber da halt ich mich an die Experten von "Sports Illustrated", die Alex sogar Silber im Kleinkaliber-Bewerb zutrauen. Zudem hat er eine zweite Chance mit dem Luftgewehr. Wobei die Erfahrung zeigt: Unsere Schützen sind immer wieder für Medaillen-Überraschungen gut.

Auch sie sollten wir nicht abschreiben:

Jessica Pilz (Klettern, Lead)

© Getty ×

Vor drei Jahren in Tokio gehörte sie zu den Favoritinnen, wurde aber nur Siebente. Diese Erfahrung wird ihr jetzt helfen. Jetzt wird sie der Olympia-Trubel garantiert weniger stressen.

Valentin Bontus (Formula Kite)

© Getty ×

Erinnert mich an den Gold-Coup von Christoph Sieber in Sydney 2000 im Surfen. Jetzt ist Christoph Delegationsleiter und damit eine große Hilfe für Valentin.

Benjamin Bildstein/David Hussl (Segeln, 49er) & Tanja Frank/Lukas Haberl (Segel, Nacra 17)

© Getty ×

Wenn sie es ins Medal Race schaffen, trau ich ihnen viel zu.

Sylvia Steiner (Luftpistole & 25 m Pistole) & Martin Strempfl (Luftgewehr)

© Gepa ×

Wundertüten, immer für ein Finale gut - wer weiß, vielleicht schießen sie eine Medaille!

Mona Mitterwallner & Laura Stigger (Rad, Mountainbike)

© Getty ×

Beide haben schon im Weltcup bewiesen, dass sie an bestimmten Tagen über sich hinauswachsen können, wobei ich Mona die besseren Chancen geb.

Anna Kiesenhofer (Rad, Zeitfahren & Straße)

© Getty ×

Nach dem sensationellen Gold-Coup auf der Straße werden die besten Radrennfahrerinnen der Welt Anna diesmal nicht vorne wegfahren lassen. Deswegen setzt sie alles auf das Zeitfahren. Da lass ich mich gern noch einmal überraschen!