Unsere Segel-Queen liebt Bayern-Lady

Doppel-Weltmeisterin Lara Vadlau steuert am Mittwoch (ab 15.43 Uhr, live auf ORF1) gemeinsam mit ihrem 470er-Mixed-Boot-Partner Lukas Mähr entschlossen auf den wohl größten Moment ihrer Karriere zu: Olympia-Gold! Dabei erhält unsere Segel-Queen ganz besonderen Rückenwind.

Am Mittwoch (ab 15.43 Uhr, im Sport24-Olympia-Liveticker) geht's im 470er-Medal-Race um alles! Österreichs Segel-Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr kämpfen dabei um die ultimative Krönung: Olympia-Gold. Die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Schon mit einem vierten Platz sichern sie sich die Medaille. Ein sechster Platz würde immer noch Silber bedeuten, und sogar mit Rang acht wäre Bronze gesichert.

Vadlaus Herz schlägt für Bayern-Torjägerin

Doch nicht nur die Segelwelt blickt gespannt nach Marseille – auch Lea Schüller, langjährige Partnerin unserer Segel-Queen und selbst Star-Stürmerin bei Bayern München, fiebert mit. Die 26-jährige Torjägerin war bis Dienstag selbst noch im Medaillenrennen mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Im Halbfinale gegen die USA endete der Traum von Gold allerdings knapp mit einer 0:1-Niederlage.

„Es ist superschön, dass wir beide nach Paris geschafft haben. Vielleicht laufen wir uns ja ein paar Mal über den Weg. Wir sehen uns selten, nur etwa 100 Tage im Jahr, da Lara viel unterwegs ist und hart trainiert, um sich auf die Spiele vorzubereiten“, sagte Schüller vor der Olympia-Reise. Und diese Worte haben sich bewahrheitet: Denn wie auch die Fußballerinnen sind die Segler nicht in Paris, wo die meisten Wettkämpfe stattfinden. Stattdessen kämpfen sie vor Marseille um Medaillen, und auch das Frauenfußball-Turnier wird dort ausgetragen.

Power-Couple auf Medaillenkurs

Viel Zeit zwischen den Wettkämpfen bleibt natürlich nicht. Doch beide verfolgen dasselbe Ziel in Frankreich: „Wer weiß, wie die Spiele verlaufen. Vielleicht können wir am Ende in Paris zusammen feiern und uns gemeinsam über eine Medaille freuen“, betonte Schüller, die am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien noch immer die Bronzemedaille klären kann. Auch Instagram zeigt das Power-Couple immer wieder intime Einblicke in ihre Beziehung – ob knackige Po-Bilder, Oben-Ohne-Pics oder beim gemeinsamen Krafttraining. Vadlau verriet: „Wir trainieren oft zusammen. Gemeinsam leiden ist leichter.“