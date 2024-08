Bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris werden Sonntagabend zahlreiche Stars mit von der Partie sein

Die Acts für die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele liest sich wie da Who is who der Superstars: Billie Eilish, Snoop Dogg und die Red Hot Chili Peppers.

© getty ×

Die All-Star-Besetzung wird Sonntagabend im Rahmen der Übergabe an die Los Angeles Games 2028 die Bühne betreten. Jeder der Musiker ist gebürtiger Kalifornier, darunter auch H.E.R., die die US-Nationalhymne live im Stade de France singen wird.

© zeidler ×

„Dies ist der bisher größte Moment in der Geschichte von LA28, da die olympische Flagge von Paris nach LA gelangt“, sagte LA28-Vorsitzender Casey Wasserman in einer Erklärung. „Wir freuen uns, das Beste aus Los Angeles mit lokalen Künstlern zu präsentieren und sind Billie Eilish, HER, die Red Hot Chili Peppers und Snoop Dogg und sind für ihre Zusammenarbeit bei dieser unglaublichen Show für ein weltweites Publikum dankbar, die den Fans einen Vorgeschmack auf das gibt, was 2028 kommt.“

© Getty ×

Bei der Eröffnungszeremonie waren Lady Gaga und Céline Dion zu Gast auf der Bühne, nachdem bei letzterer das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war und ihre Karriere bedrohte.

Los Angeles wird zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele sein. Die vorherigen Spiele fanden dort bereits 1984 und 1932 statt. Es ist das erste Mal, dass die Stadt auch die Paralympics ausrichtet.