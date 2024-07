Djokovic startet mit Machtdemonstration

Tennis: Ofner gibt Olympia-Debüt gegen ATP-Nr. 1196 Bereits am Samstag geben unsere Tennis-Asse ihr Olympia-Debüt. Julia Grabher bestreitet ihr Erstrundenmatch ab 12 Uhr gegen Emma Navarro (USA). Sebastian Ofner tritt in Roland Garros gegen den Niederländer Robin Haase im 3. Match des Tages an.