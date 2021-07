Am Dienstag haben die Segelbewerbe bei den Olympischen Spielen in Japan auch aus österreichischer Sicht begonnen.

Den Auftakt im Revier von Enoshima machten die 49er FX mit Tanja Frank/Lorena Abicht, die in der ersten von drei geplanten Wettfahrten auf dem elften Platz landeten. In der zweiten wurden sie 13, womit dem Frauenteam kein optimaler Auftakt geglückt ist. Später am Tag sollten auch die 49er Benjamin Bildstein/David Hussl in die Regatta einsteigen.