Holen wir heute unsere erste Medaille?

Am Sonntag haben drei ÖOC-Starter die Chance unsere erste Olympia-Medaille zu holen.

Am ersten Bewerbstag der Spiele in Paris ging Österreich leer aus. Schwimm-Hoffnung Felix Auböck verpasste angeschlagen das Finale und Rad-Ass Christina Schweinberger rutschte auf Medaillenkurs aus. Am Sonntag darf man aus heimischer Sicht gleich drei Frauen die Daumen drücken.

Bereits um 14.10 Uhr ruhen unsere wohl größten Hoffnungen auf dem Mountainbike-Duo Mona Mitterwallner und Laura Stigger. Mitterwallner ist im Cross-Country-Bewerb Vize-Europameisterin, Stigger wurde vor sechs Jahren Juniorenweltmeisterin. Beide zählen trotz durchwachsener Leistungen zum erweiterten Favoritenkreis.

Kuhnle hofft auf Erlösung

Corinna Kuhnle zählt bei Olympia schon zu den bekannten gesichtern der ÖOC-Auswahl. 2012 in London wurde sie Achte, vier Jahre Später in Rio de Janeiro verbesserte sich die 37-Jährige auf Platz 5. Nach zwei souveränen Vorläufen greift sie ab 15.30 Uhr im Halbfinale an. Das Finale im Wildwasserkanal ist für 17.45 Uhr angesetzt. Dort soll es für die zweifache Weltmeisterin endlich auch bei Olympia für Edelmetall reichen.

Ein großes Fragezeichen steht hinter Felix Auböck. Der 27-jährige Niederösterreicher hatte am Samstag über 400 m Kraul wegen leichtem Fieber den Finaleinzug verpasst. Ein Start über 200 Meter (Vorlauf ab 11 Uhr) lässt er offen. Bernhard Reitshammer wird über 100 Meter Rücken starten, nachdem er den Einzug in das Finale über 100 Meter Brust verpasst hat.

Segler stechen in See

Österreichs Segelteam ist für die Olympischen Spiele nicht nur gut aufgestellt, was die Anzahl der Boote oder Bretter mit sechs betrifft, sondern auch in Sachen Revier- und Windkenntnisse und dem Umgang mit diesen. Acht Medaillen im Zeichen der Fünf Ringe wurden bisher gewonnen (3/4/1), in der Bucht von Marseille könnte es sogar klingeln, denn mehrere Paarungen oder Einzelkämpfer zählen zum Kreis der Anwärter auf das Podest. Den Auftakt machen am Sonntag Lorena Abicht im iQFoil (Medaillenentscheidung geplant am 2. August) und Benjamin Bildstein/David Hussl im 49er (1. August).

Nach der wetterbedingten Absage am Samstag hoffen auch unsere Tennis-Stars Julia Grabher und Sebastian Ofner auf den Auftakt in Paris. Ofner ist gegen den Niederländer Robin Haase trotz Fersenverletzung der klare Favorit, Grabher geht gegen die Nummer 5 des Turniers, Emma Navarro (USA) als klare Außenseiterin auf die rote Asche von Roland Garros.

Im Badminton trifft Collins Filimon trifft zunächst am Sonntag auf den Weltranglistenvierten Dänen Anders Antonsen (19.30 Uhr), es folgt am Montag die Partie gegen Ade Resky Dwicahyo aus Aserbaidschan (57./20.20), die beide im Ranking deutlich vor ihm liegen. Laut Trainer Peter Zauner ist sein Schützling aufgrund der Athletik für andere durchaus ein unangenehmer Gegner. Der gebürtige Rumäne bezeichnet sich als Angriffsspieler: "Man muss schnell sein und im Kopf bereit sein, das ist wichtig. Man braucht nicht nur Kraft, auch Skills. Es ist ein sehr kompletter Sport." Der Aufstieg aus der Gruppenphase bei den Olympischen Spielen in Paris präsentiert sich als große Hürde, der Neo-Österreicher bereitete sich zuletzt noch in Finnland auf Aufgabe und Außenseiterrolle vor.

Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern

SCHWIMMEN

Männer, 200 m Kraul, Vorlauf: Felix Auböck (11.00 Uhr, Halbfinale 20.46 Uhr)

Männer, 100 m Rücken, Vorlauf: Bernhard Reitshammer (11.43 Uhr, Halbfinale 21.32 Uhr)

RADSPORT

Mountainbike, Cross Country, Frauen: Mona Mitterwallner und Laura Stigger (14.10 Uhr)

KANU

Wildwasser, Slalom, Frauen, Halbfinale: Corinna Kuhnle (15.30 Uhr, Finale ab 17.45 Uhr)

TENNIS

Einzel, Frauen, 1. Runde: Sebastian Ofner - Robin Haase (NED/2. Match nach 12.00 Uhr)

Einzel, Frauen, 1. Runde: Julia Grabher - Emma Navarro (USA/5. Match nach 12.00 Uhr)

TURNEN

Frauen, Kunstturnen, Qualifikation: Charlize Mörz (18.00 Uhr)

SCHIESSEN:

Frauen, 10 m Luftgewehr, Qualifikation: Nadine Ungerank (9.15 Uhr)

Männer, 10 m Luftgewehr, Qualifikation: Martin Strempfl, Alexander Schmirl (jeweils 11.15 Uhr)

RUDERN

Frauen, LG-Doppelzweier, Vorlauf: Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler (11.30 Uhr)

SEGELN (vor Marseille)

iQFoil, 4 Wettfahrten: Lorena Abicht (ab 12.10 Uhr)

49er, 3 Wettfahrten: Benjamin Bildstein/David Hussl (ab 13.10 Uhr)

PFERDESPORT

Vielseitigkeit, Geländeritt, Einzel: Harald Ambros (13.00 Uhr)

BADMINTON

Männer, Einzel, Vorrunde, 1. Spiel: Collins Filimon - Anders Antonsen (DEN/19.30 Uhr)

TISCHTENNIS

Frauen, Einzel, Runde der letzten 64: Sofia Polcanova - Arantxa Cossio Aceves (MEX/21.00 Uhr)

BEACH-VOLLEYBALL

Männer, Gruppenphase, 1. Spiel: Julian Hörl/Alexander Horst - Evandro/Arthur (BRA/20.00 Uhr)