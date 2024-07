Italiens Fahnenträger verlor Ehering bei Eröffnungsfeier

Der Fahnenträger des italienischen Olympia-Teams, Gianmarco Tamberi, hat während der Eröffnungsfeier zu den Spielen in Paris seinen Ehering in der Seine verloren.

Der 32-jährige Hochspringer gehörte auf dem Boot der italienischen Delegation zu den Sportlern, die am wildesten feierten. In all dem Trubel und bei heftigem Regen rutschte jedoch sein Ehering vom Finger und fiel vom Boot ins Wasser, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.

Die Aussichten des Olympiasiegers von 2021, den Ring in der Seine wiederzufinden, sind praktisch null. Von seinen Team-Kollegen musste sich Tamberi einigen Spott anhören, bekam aber auch Trost. Einer der italienischen Wasserballer tröstete ihn: "Wenn du ein Gold verloren hast, findest du ein anderes."

Tamberi entschuldigte sich später bei seiner Frau Chiara Bontempi. "Es tut mir leid, meine Liebe, es tut mir so leid. Zu viel Wasser, zu viele verlorene Kilos in den letzten Monaten oder vielleicht die unbändige Begeisterung für das, was wir taten. Wahrscheinlich alles drei." Er wusste dem Verlust aber auch Gutes abzuringen: "Möge es ein gutes Omen sein, mit einem größeren Gold nach Hause zurückzukehren."