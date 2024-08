Am Tag nach der verpassten Medaille im Kajak Einer hat sich Felix Oschmautz mit Platz 7 zurückgemeldet

Der Wildwasserkanute Felix Oschmautz hat am Freitag im für die Erstrundensetzung des Kajak-Cross-Bewerbes der Olympischen Spiele maßgeblichen Zeitlauf den siebenten Rang belegt. Bei den Frauen paddelte Corinna Kuhnle in Vaires-sur-Marne auf Rang 22, Viktoria Wolffhardt wurde 32. Die Erstrunden- und Hoffnungsläufe des neuen Olympiabewerbes finden am Samstag statt.