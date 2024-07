Kanutin Kuhnle in Lauerstellung auf Medaille

Wildwasser-Kanutin Corinna Kuhnle hat am Samstag bei den Olympischen Spielen im Kajak-Einer ohne Probleme das Halbfinale erreicht.

Die 37-Jährige Niederösterreicherin stieg nach den beiden Vorläufen in Vaires-sur-Marne als Achte in das Semifinale der besten 22 auf. Kuhnle war im zweiten, ebenfalls fehlerfreien Heat um mehr als zweieinhalb Sekunden schneller als im ersten. Auf die Bestzeit der Australierin Jessica Fox fehlten ihr 3,49 Sekunden.

Das Semifinale (15.30 Uhr) sowie das Finale (17.45), für das sich die zwölf Schnellsten qualifizieren, finden am Sonntag statt. Kuhnle greift in Frankreich nach ihrer ersten Olympia-Medaille. Ein achter Platz 2012 in London sowie ein fünfter Rang vier Jahre später in Rio standen bisher zu Buche. Die Qualifikation für die vergangenen Spiele in Tokio hatte die Niederösterreicherin verpasst.