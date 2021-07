Kanutin Wolffhardt auf Semifinal-Kurs

Mit Platz 14 im Vorlauf hat Wildwasser-Kanutin Viktoria Wolffhardt im Slalom beste Chancen auf das Semifinale.

Wildwasser-Kanutin Viktoria Wolffhardt hat in Tokio ein solides Olympia-Debüt hingelegt. Im Kajak-Einer bewältigte die Niederösterreicherin ihren ersten Vorlauf im Slalom am Sonntag ohne Strafsekunde in 1:54,63 Min. und kam damit schließlich auf den 14. Platz. Im zweiten Lauf (9.43 Uhr MESZ) sollte hinsichtlich der Qualifikation für das Semifinale der besten 24, das am Dienstag stattfindet, nichts mehr anbrennen.