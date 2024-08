Lyles macht nächsten Schritt Richtung Unsterblichkeit

Nach seiner beeindruckenden Show über 100 Meter will Sprint-Superstar Noah Lyles am Donnerstag (20.30 Uhr) im 200-m-Finale den nächsten Schritt Richtung Vierfach-Gold machen.

Doch die "Mission Unsterblichkeit" könnte sich für Großmaul Lyles schwieriger als erwartet herausstellen. Der schnellste Mann der Welt könnte im 200-m-Finale mehr Gegenwehr als erwartet bekommen. Völlig überraschend gewann Lyles seinen Semifinal-Lauf nicht.

Auch wenn der 27-Jährige Lyles, Star der Netfix-Serie "Sprint", mit "angezogener Handbremse" ins Ziel kam: Semifiallauf-Sieger Letsile Tebogo aus Botswana blieb in 19,96 Sekunden als einziger Läufer unter 20 Sekunden, Lyles trudelte neben ihm in 20,08 ins Ziel. Beim Blick auf die Nebenbahn konnte man sehen, dass sich der US-Star seiner Sache plötzlich nicht mehr so sicher war.

Lyles will Legenden Bolt und Lewis übertreffen

Tebogo, zweifacher Nachwuchs-Weltmeister, zählt mit erst 21 Jahren als Rohdiamant und plötzlich als größter Herausforderer für Lyles, der in den vergangenen Jahren die 200-m-Distanz nach Belieben dominiert hat.

Im Stade de France plant Lyles Historisches: Neben den Siegen über 100 und 200 m sollen zudem noch Goldmedaillen mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m her. Dieses Kunststück ist nicht einmal den Legenden Usain Bolt und Carl Lewis gelungen.