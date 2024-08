Nächster Olympia-Auftritt für "Speed-Lyles"

Der schnellste Mann der Welt Noah Lyles hat am Mittwoch (20.02 Uhr) seinen nächsten Olympia-Auftritt.

Nächste Chance für US-Superstar Noah Lyles sich zu beweisen! Nach seinem triumphalen Gold-Gewinn im 100-Meter-Lauf (9,79 Sekunden), bei dem sich der 27-Jährige zum schnellsten Mann der Welt kürte, steht der Leichtathletik-Held am Mittwoch (20.02 Uhr) im Halbfinale des 200-Meter-Laufes.

Lyles: "Ich werde gewinnen!"

Lyles peilt an, eine Glanzkarriere wie Sprint-Legende Usain Bolt hinzulegen: "Das ist mein Plan. Ich habe die Persönlichkeit, ich habe die Geschwindigkeit, ich habe das Unterhaltungs-Gen." Dabei könnte es dem US-Sprinter am Mittwoch gelingen, dessen Olympischen Rekord zu brechen. Der Jamaikaner lief die 200 Meter bei den Spielen in Beijing 2008 in 19,30 Sekunden. Beim Vorlauf zur Halbfinals-Qualifikation benötigte Lyles fast eine Sekunde länger (20,19 Sekunden) um ins Ziel zu kommen, schaffte es aber nichtsdestotrotz mit Leichtigkeit in die nächste Runde.

Sein großes Ziel in Paris: Viermal Gold! "Ich bin ziemlich zuversichtlich, das kann ich nicht leugnen", zeigte sich der Sprinter siegessicher. "Ich werde gewinnen." Eine Gold-Medaille, nämlich die wichtigste über 100 Meter, hat Lyles ja bereits auf seinem Konto.

Teilnehmer Halbfinale 2

Erik ERLANDSSON (SWE); Weltrangliste: 49

Aaron BROWN (CAN); Weltrangliste: 12

Makanakaishe CHARAMBA (ZIM); Weltrangliste: 30

Joshua HARTMANN (GER); Weltrangliste: 18

Noah LYLES (USA); Weltrangliste: 1

Eseosa Fostine DESALU (ITA); Weltrangliste: 25

Letsile TEBOGO (BOT); Weltrangliste: 4

Towa UZAWA (JPN): Weltrangliste: 16

Die ersten zwei in jedem Vorlauf und die zwei Nächstschnellsten kommen ins Finale.