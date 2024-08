Österreicher wollen am Samstag überraschen

Unsere Olympia-Starter am Samstag haben höchstens Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Unsere bisher einzige Medaillengewinnerin ist am Samstag erneut im Einsatz. Österreichs Judoka haben in der Dining Hall des olympischen Dorfes in Paris vor dem Mixed-Teambewerb ordentlich zulangen können. "Fast alle Österreicher sind in der falschen Kategorie, da sind wir die Underdogs", brachte es die Paris-Fünfte Lubjana Piovesana auf den Punkt. Auftaktgegner ist am Samstag im Achtelfinale das klar favorisierte Deutschland, Nummer vier Setzliste und in Tokio-Bronzemedaillengewinner.

Sechs Aktive werden für das Mixed benötigt, Österreich hat sechs für Frankreich qualifiziert, aber nicht in den angegebenen Gewichtsklassen, weshalb die Wechsel nötig sind. Alle drei österreichischen Frauen treten in einer höheren Kategorie an, so Katharina Tanzer - eigentlich bis 48 - in jener bis 57 kg, die 63er-Olympiafünfte Pioveana -70 und 70er-Bronzemedaillengewinnerin Michaela Polleres +70. Bei den Männern kämpft Samuel Gaßner in seiner Stammklasse bis 73 kg, Wachid Borchashvili -90 statt -81 und 100-kg-Athlet Aaron Fara +90.

Großschartner will überraschen

Auch bei der zweiten Medaillen-Entscheidung liegt der Fokus auf Athleten anderer Nationen. Dass das übliche Drehbuch von Rad-Eintagesrennen mit einer rechtzeitig eingeholten Fluchtgruppe und einem Abnützungskampf der Topfavoriten im Finale am Wochenende in Paris komplett auf den Kopf gestellt wird, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch hält die Olympia-Konstellation durch die kleinen Starterfelder, Nationalteams mit maximal vier Fahrern anstelle der üblichen Rennställe und dem Funkverbot durchaus Überraschungspotenzial bereit. Gelingt Marco Haller oder Felix Großschartner ein ähnliches Olympia-Wunder, wie Anna Kiesenhofer vor drei Jahren?

Die Strecke mit 2.800 Höhenmetern führt nach dem Start in Paris auf einer langen Schleife ins Umland, ehe es auf den letzten 50 km in der Olympiastadt auf einem Rundkurs mit Pflastersteinabschnitten und drei Anstiegen ans Eingemachte geht. Haller erwartet sich im Mutterland der Tour de France "ein großes Radsportfest" und sprach von einem "fairen" Klassikerkurs. "Es können tatsächlich alle Fahrertypen um die Medaille mitfahren, das macht es so spannend. Ich persönlich hätte mir mehr Schlussrunden gewünscht, weil es für die Atmosphäre eine lässige Geschichte gewesen wäre. Es kann aber durchaus sein, dass sich schon vorher die Spreu vom Weizen trennt und gar nicht mehr alle gemeinsam auf die Schlussrunde ins Finale kommen."

Olympia-Premiere im Wildwasser-Kanal

Zum Abschluss der Kanu-Konkurrenzen im Wildwasser-Kanal von Vaires-sur-Marne gibt es ab Freitag (ab 15.30 Uhr) die neue olympische Zugabe Kajak Cross. Alle über die Einer-Bewerbe im Slalom qualifizierten Aktiven sind startberechtigt, darunter mit Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt sowie Felix Oschmautz das bei den Spielen anwesende österreichische Trio. Es beginnt mit einem Zeitfahren um die Setzliste, Samstag bis Montag geht es weiter um die Medaillen.

Oschmautz hat am Freitag im für die Erstrundensetzung des Kajak-Cross-Bewerbes der Olympischen Spiele maßgeblichen Zeitlauf den siebenten Rang belegt. Bei den Frauen paddelte Kuhnle in Vaires-sur-Marne auf Rang 22, Wolffhardt wurde 32. Die Erstrunden- und Hoffnungsläufe des neuen Olympiabewerbes finden am Samstag statt.

Straka will zurück in die Top 10

Nach einem starken Start ist Sepp Straka auf Platz 35 im Golf-Turnier zurückgefallen. "Ich brauche noch zwei unglaubliche Runden", meinte Straka zur APA. "Es ist sicher noch möglich, weil ich sehr viele Birdie-Putts gehabt habe die letzten paar Tage. Aber die muss man halt verwandeln. Hoffentlich kann ich da irgendetwas finden die nächsten paar Tage, wo ich ein paar Putts loche und zwei tiefe Runden spiele." Ähnlich sah es Zitny: "Was er definitiv braucht, sind zwei Super-Super-Traumrunden - die er aber machen kann, keine Frage. Vielleicht hat er in den nächsten beiden Tagen ein bisschen mehr Glück."

Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern am Samstag

JUDO

Mixed-Team, Achtelfinale: Österreich - Deutschland (4. Nationenduell nach 8.00 Uhr)

RUDERN

Frauen Einer, B-Finale: Magdalena Lobnig (9.54)

GOLF

Männer, 3. Runde: Sepp Straka (Abschlag: 10.11)

PFERDESPORT

Dressur, Team, Grand Prix Special: Österreich (Stefan Lehfellner/10.20, Florian Bacher/12.15, Victoria Max-Theurer/14.15)

RADSPORT

Straßenrennen Männer: Felix Großschartner und Marco Haller (11.00)

LEICHTATHLETIK

100 m Männer, Vorlauf: Markus Fuchs (11.55)

1.500 m Männer, Hoffnungsrunde: Raphael Pallitsch (19.15)

SEGELN

Wettfahrten, Nacra 17: Lukas Haberl/Tanja Frank (ab 13.05 - 3 Wettfahrten)

470er: Lara Vadlau/LukasMähr (ab 15.45 - 2 Wettfahrten)

KANU

Kajak Cross, 1. Runde: Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt (15.30)

Felix Oschmautz (16.40)

SCHWIMMEN

4 x 100 m Lagen Männer, Vorlauf: Österreich (12.40)