Olympia-Star tot in Wohnung aufgefunden

Die Sportwelt trauert um die ehemalige Weltklasse-Radrennfahrerin Daniela Larreal.

Die fünffache Olympia-Teilnehmerin Daniela Larreal ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Die ehemalige venezolanische Sportlerin wurde am Freitag von der Polizei tot in ihrer Wohnung in Las Vegas aufgefunden.

Arbeitskollegen alarmierten die Behörden, nachdem die 50-Jährige nach fast fünf Tagen nicht zu ihrem Job im Hotel erschienen war. Offenbar ist Larreal bereits am 11. August verstorben. Laut südamerikanischen Medien ist der ehemalige Rennrad-Star wohl erstickt. In der Autopsie wurden feste Essensreste in ihrer Luftröhre entdeckt.

Daniela Larreal gilt als eine der wichtigsten Sportlerinnen der venezolanischen Geschichte. Sie nahm an fünf Olympischen Spielen teil (1992 in Barcelona, ​​1996 in Atlanta, 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2012 in London). Die Rennradfahrerin war vor allem bei südamerikanischen Meisterschaften sehr erfolgreich und gewann zwei Mal Gold und einmal Silber in San Salvador 2002. Außerdem holte sie zweimal Silber bei den Panamerikanischen Spielen 2003 in Santo Domingo. Neben ihrer Sportkarriere absolvierte Larreal eine Ausbildung zur Sportlehrerin.

© Miguel Tovar/LatinContent via Getty Images ×

Radsportverband trauert

"Daniela war nicht nur eine Meisterin im Radsport, sondern auch ein Symbol für Ausdauer, Hingabe und Leidenschaft für den Sport. Mit einer erfolgreichen Karriere inspirierte sie Generationen von Radfahrern und hinterließ bei jedem Wettbewerb, an dem sie teilnahm, unauslöschliche Spuren. Ihr Vermächtnis wird in der Geschichte des venezolanischen Radsports fortbestehen und ihre Erinnerung wird bei jedem Pedaltritt, den wir zu ihren Ehren unternehmen, weiterleben. Im Namen des venezolanischen Radsportverbandes sprechen wir Danielas Familie, Freunden und Anhängern unser aufrichtiges Beileid aus. In diesen Momenten des Schmerzes schließen wir uns solidarisch zusammen und beten für sie, damit sie Kraft und Trost finden", trauert der venezolanische Radsportverband um Larreal in einem Statement auf Instagram.