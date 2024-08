Haaland lacht Chelseas Cucurella aus

Der Norweger hat Cucurellas Schmäh-Gesang nach dem EM-Sieg nicht vergessen.

Erling Haaland und Marc Cucurella werden wohl keine Freunde mehr. Der Spanier hatte bekanntlich bei der Feier nach dem EM-Triumph ein Schmäh-Lied gesungen: „Cucu Cucurella isst Paella, Cucu Cucurella trinkt Estrella, Haaland zittert, dass Cucurella kommt.“

Am Wochenende trafen die beiden Spieler nun am ersten Spieltag der Premier League aufeinander. Haaland, der mal wieder zum 1:0 traf, hatte dabei die Zeilen des Spaniers nicht vergessen. Als Cucurella in der 80. Minute mit Krämpfen am Boden lag, schaute der Norweger nur lachend auf ihn herab und half ihm nicht.

Cucurella was asking for help then Haaland just walked past him????



Nach dem Spiel erklärte Haaland in einem Interview: „Naja, Cucurella ist ein lustiger Typ. Letzte Saison fragte er nach meinem Trikot und diesen Sommer singt er ein Lied über mich.“

Partie endete 2:0

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte in London beim FC Chelsea mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Gäste aus Manchester erzielten Erling Haaland (18. Minute) und der frühere Chelsea-Profi Mateo Kovacic (84.).

Der Titelverteidiger und der Tabellensechste der Vorsaison lieferten sich im Stadion Stamford Bridge eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Chelsea, mit dem ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku in der Startelf, konnte seine Chancen im Gegensatz zu City aber nicht nutzen.

Bei den Gastgebern saß erstmals in einem Pflichtspiel der neue Trainer Enzo Maresca auf der Bank, der im Sommer verpflichtet wurde. Maresca war in der vergangenen Saison mit Leicester City in die Premier League aufgestiegen und hatte sich dann nach nur einem Jahr Richtung London verabschiedet. Der Italiener ist bereits der fünfte Chelsea-Trainer in weniger als zwei Jahren nach Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard und Mauricio Pochettino.