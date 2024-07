Reitshammer schwamm über 100 m Brust ins Semifinale

Voll besetzte La Defense Arena schon während der Vorlauf-Session.

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Samstag zum Auftakt der olympischen Schwimmbewerbe von Paris über 100 m Brust den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Der 30-Jährige schlug in seinem Vorlauf mit Egalisierung seiner Bestzeit von 59,68 Sek. an, was Platz elf bedeutete. Die Vorschlussrunde der Top 16 ist für 21.12 Uhr angesetzt. Gegen 12.20 Uhr bestreitet Europameister Felix Auböck seinen Vorlauf über 400 m Kraul. Es geht direkt ins für 20.42 Uhr geplante Finale der Top 8.

In der La Defense Arena herrschte schon beim ersten Vorgeplänkel der Topstars eine fantastische Stimmung. Die 17.000 Zuschauer fassende Halle war voll, die Fans waren schon zwei Stunden vor Beginn der Session vor den Eingängen Schlange gestanden. In den Vorläufen wurden dann auch die "Exoten" beklatscht, heftig mitgegangen wurde beim ersten Abtasten über 400 m Kraul der Frauen, in dem sich US-Star Katie Ledecky knapp vor der australischen Weltrekordlerin Ariarne Titmus durchsetzte. In Tokio 2021 hatte Titmus vor Ledecky Gold geholt.