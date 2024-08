Silberschützin Südkoreas kollabiert plötzlich

Schütze der olympischen Silbermedaille kollabiert während der Pressekonferenz, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Der südkoreanische Pistolenschütze Kim Ye-ji sei nach einem Zusammenbruch während einer Pressekonferenz in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilten Beamte am Freitag mit.

In Südkorea

Der Star-Schütze, 31, fiel am Freitag plötzlich in Ohnmacht, als er mit Reportern in einer Stadt im Süden Südkoreas sprach, und wurde in ein nahegelegenes medizinisches Zentrum gebracht, sagten örtliche Beamte.

Wieder erholt

Ein Sprecher des Kreises Imsil teilte AFP mit, Kim habe sich nach dem Vorfall „erholt“ und sei inzwischen in ein Allgemeinkrankenhaus in Jeonju, etwa 29 Kilometer nördlich von Imsil, verlegt worden.