Djokovic vor Semifinal-Kracher: "Wir haben eine Abmachung ..."

Zwei Siege fehlen Novak Djokovic (37) bei den Australian Open zum Grand-Slam-Rekordtitel Nummer 25. Vor dem Semifinal-Kracher gegen Alexander Zverev (27) sprach der Serbe über eine "Abmachung", die er mit dem Deutschen hat.

Nach dem Viersatz-Sieg über den 16 Jahre jüngeren Carlos Alcaraz steht Novak Djokovic zum 50. Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. Mit Olympiasieger Zverev wartet das nächste Kaliber.

"Das Wichtigste ist jetzt, dass ich gut regeneriere", meinte Djokovic, der sich im 1. Satz gegen Alcaraz am Oberschenkel behandeln lassen hatte und zugibt, angeschlagen zu sein. Was er genau hat, wollte er nicht verraten, "schließlich bin ich ja noch im Turnier". Beim On-Court-Interview mit US-Legende Jim Courier meinte Djokovic im Hinblick auf das Duell mit seinem Kumpel Zvererv augenzwinkernd: "Wir haben eine Abmachung: So lange ich noch aktiv bin, lässt er mich bei Grand-Slam-Turnieren gewinnen."

Bilanz gegen Zverev: Djokovic führt 8:4

In bisher 12 Duellen der Tennis-Topstars feierte Djokovic 8 Siege, darunter im Viertelfinale der French Open 2019, im Australian-Open-Viertelfinale und im US-Open-Semifinale 2021. Während Djokovic 24 Grand-Slam-Turniere für sich entscheiden konnte (Rekord!), rennt der Weltranglisten-Zweite Zverev noch immer einem Sieg bei einem der vier bedeutendsten Tennisturnieren hinterher. Am knappsten war er 2020 im Finale der US Open gegen Dominic Thiem dran.