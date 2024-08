Murray: "Ich hab Tennis eh nie gemocht"

Die Tennis-Profikarriere von Andy Murray ist am Donnerstag im Viertelfinale des olympischen Doppel-Bewerbs zu Ende gegangen.

Der 37-jährige ehemalige Weltranglisten-Erste und dreifache Grand-Slam-Sieger unterlag am Donnerstag in Paris mit seinem britischen Landsmann Daniel Evans den US-Amerikanern Taylor Fritz und Tommy Paul 2:6,4:6.

Murray witzelt

Nach dem Match witzelte Murray auf Twitter: „Never even liked tennis anyway”( Ich habe Tennis eh nie gemocht)”, schrieb der Schotte und sorgte damit für einen viralen Hit. Kommentiert wurde das Posting unter anderem auch von Murrays Mutter Judy, die salopp antwortete: „Ich auch nicht.“

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

Murray hatte seinen anstehenden Rücktritt vor den Spielen angekündigt. Der Schotte, der in seinem Zenit zu den "Big Four" mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gehörte, hatte die Weltranglisten-Spitze seit 2016 während insgesamt 41 Wochen inne. 2012 gewann Murray die US Open, 2013 und 2016 triumphierte er in Wimbledon. 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro wurde er Olympiasieger im Einzel, 2012 holte er zudem Silber im Mixed-Doppel an der Seite von Laura Robson.

2019 war Murray aufgrund anhaltender Hüftprobleme bereits einmal zurückgetreten. Nach einer Operation und positivem Heilungsverlauf kehrte er aber noch einmal zurück - ohne jedoch an sein früheres Niveau anknüpfen zu können.