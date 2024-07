Triathlon-Bewerbe können heute stattfinden

Die Wasserqualität in der Seine hat sich offenbar ausreichend gebessert: Die Triathlon-Bewerbe bei den Olympischen Sommerspielen in Paris können wie nun geplant am Mittwoch stattfinden

Wegen zu schlechter Wasserqualität des Flusses war der ursprünglich für Dienstag geplante Männer-Wettkampf auf Mittwoch verschoben worden. Mit Frauen-Power zur ersten Olympia-Medaille Um 3.30 Uhr hatten sich wie schon in der Nacht auf Dienstag Verantwortliche vom Internationalen Triathlon-Verband (ITU) sowie vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wie auch Meteorologen und Pariser Stadtgewaltige zu einem technischen Meeting getroffen, um die Daten zu analysieren und eine Entscheidung zu treffen. Diesmal gab es grünes Licht. Die letzten Tests des Seine-Wassers hätten niedrigere Bakterien-Konzentrationen gezeigt. Am Mittwoch ist ab 08.00 Uhr nun der Bewerb der Frauen mit Julia Hauser und Lisa Perterer angesetzt, die Männer sollen danach um 10.45 starten. Für Österreich bestreiten Alois Knabl und Tjebbe Kaindl den Männer-Triathlon.