Superstar Simone Biles holt 6. Gold-Medaile

Sie hat es schon wieder getan: US-Turnerin Simone Biles hat mit der Gold-Medaille im Mehrkampf von Paris ihre insgesamt sechste Olympia-Gold-Medaille geholt.

US-Superstar Simone Biles hat ihren sechsten Olympiasieg gefeiert. Die 27-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen in Paris den Mehrkampf und ist damit die erste Turnerin, die jeweils Olympia-Gold in diesem Wettbewerb im Abstand von acht Jahren geholt hat. Zwei Tage nach dem Erfolg mit dem Team der USA kam die Vierkampf-Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 in der erneut ausverkauften Arena Bercy auf fabelhafte 59,131 Punkte.

Zweite wurde Rebeca Andrade aus Brasilien mit 57,932 Zählern vor Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA mit 56,465 Punkten. Beste Deutsche war Helen Kevric. Die 16 Jahre alte Mehrkampf-Meisterin erreichte an Schwebebalken, Boden, Stufenbarren und Sprung insgesamt 54,598 Punkte und belegte bei ihrem Olympia-Debüt den hervorragenden achten Rang. Die Kölnerin Sarah Voss wurde 24. mit 49,999 Zählern.

