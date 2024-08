DJ beendet Streit beim Beachvolley-Finale mit Lennon-Song

Das Olympia-Finale im Beachvolleyball wäre im dritten Satz fast eskaliert. Dank eines couragierten DJs kehrte wieder Frieden ein

"Imagine all the people, living life in peace" - mit dieser Textzeile wünschte sich Ex-Beatles-Sänger eine friedliche und geeinte Welt. Im kleinen Rahmen hat er dies auch erreicht. Beim Finale der Beachvolleyball-Damen kam es nämlich im alles entscheidenden dritten Satz zu einem handfesten Streit zwischen der Kanadierin Brandie Wilkerson und der Brasilianerin Ana Patrícia Ramos. Sogar der Schiedsrichter musste sich dazwischen stellen.

Gold für Brasilien beim Damen-Beachvolleyball © Getty ×

Zu diesem Zeitpunkt spielte der Platz-DJ den Lennon-Song "Imagine" und sorgte für Gänsehaut im Stadion am Eifelturm. Die Streithühner beginnen zu grinsen und das ganze Stadion singt lautstark mit - Streit beendet. Letztendlich waren es die Brasilianerinnen, die sich im Finale olympisches Gold holten.