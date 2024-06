Auböck krault sensationell zu Gold

Mit einer sensationellen Vorstellung eroberte Felix Auböck bei der Langbahn-EM in Belgrad die Goldmedaille über 400 Meter Kraul. Damit ist unser Schwimm-Ass auch ein heißes Eisen für Olympia!

27-jährige Niederösterreicher brannte am Sonntag am Schlusstag der Titelkämpfe in Belgrad ein Feuerwerk ab. Auböck setzte sich im Finale über 400 m Freistil schnell an die Spitze und baute seine Führung sukzessive aus. Neben dem ersten Langbahn-Gold seit Markus Rogan 2008 für Österreich jubelte Auböck in 3:43,24 über einen österreichischen Rekord. Der zweitplatzierte Grieche Dimitrios Markos war 4,2 Sekunden langsamer!

Heißes Eisen für Olympia in Paris

Ein Monat vor den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) ist dieser Rekord besonders wertvoll Auböck, dessen größter Erfolg bisher Kurzbahn-WM-Gold in Abu Dhabi 2021 war, hatte im Hinblick auf Olympia alles umgestellt. Er verlegte seinen Trainings-Stützpunkt von England zurück nach Österreich. Dort stellte er seine Technik um und fing quasi noch einmal von vorne an. Mit Erfolg, wie man am Sonntag sehen konnte. Mit Olympia hat Auböck nach dem 4. Platz über 400 m Kraul in Tokio 2021 noch eine Rechnung offen. Diesmal muss eine Medaille her!