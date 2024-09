Markus Rogan (42) plant Olympia-Rückkehr

Anlässlich der Feier zum 125-jährigen Bestand des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV) hat Markus Rogan wieder einmal Wien besucht.

Seine Heimatstadt ist freilich bereits seit langem Los Angeles, wo er mit seiner Familie lebt. Der 42-Jährige zeigte sich begeistert, dass die kalifornische Metropole 2028 Olympia-Ausrichter ist. So etwas lässt Rogan natürlich nicht einfach an sich vorbeiziehen, sondern er möchte ein Teil davon sein. Gespräche über seine mögliche Rolle laufen.

Riesenprojekt für Ex-Weltmeister

Das gab Rogan am Donnerstagabend bei der OSV-Gala im Wiener Rathaus bekannt. Demnach sei er mit Janet Evans in Kontakt, die insgesamt vierfache Olympiasiegerin im Schwimmen 1998 und 1992 gehört dem Organisationskomitee an und setzt in allen ihren Aktivitäten die Athletinnen und Athleten an erste Stelle. Da ist sie ganz auf Linie des als Psychotherapeut arbeitenden Rogan. "Es geht um die psychische Gesundheit der Athleten, das ist ein Riesenprojekt", sagte der Ex-Weltmeister.

Vater zweier Söhne

Der Ansatz könnte laut dem Vater zweier Söhne sozusagen auch größer greifen, indem man sich im Sinne der Nachhaltigkeit um die psychische Gesundheit aller jugendlichen Sportler in Los Angeles kümmert. An der University of California in Los Angeles (UCLA) laufen die Gespräche. Rogan: "Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen werde. Das setzt sich gerade zusammen."

Mitfiebern mit Auböck

Den österreichischen Schwimmsport verfolge er durchaus, so Österreichs Sportler des Jahres 2004. "Wie Auböck gewonnen hat, das war schon geil", bezog sich Rogan auf den überlegenen EM-Sieg des Niederösterreichers im Juni in Belgrad über 400 m Kraul. Am meisten beeindruckt sei er vom EM-Titel der Lagen-Staffel. "Das ist ein größerer Erfolg, den ich je hatte." Grundsätzlich sei es fantastisch, auf welch breiter Basis Schwimmen in Österreich aktuell stehe. "Wir können überall gewinnen, auf jeder Lage."