Welt feiert "französischen Michael Phelps"

Schwimmer-Youngster Léon Marchand holte sich mit einen Olympia-Rekord Gold in seiner Heimatstadt Paris.

Gold bei Olympia zu holen ist der Traum fast jeden Sportlers. Sich diesen Wunsch dann auch noch in der eigenen Heimat zu erfüllen, sprengt beinahe jede Vorstellung. Genau das ist Schwimmer Léon Marchand jetzt in seiner Heimatstadt Paris gelungen - und die ganze Welt feiert ihn dafür.

Marchand stellt neuen Olympia-Rekord auf

Der 22-Jährige setzte sich über 400 Meter Lagen mit großem Vorsprung vor Japaner Tomoyuki Matsushita und US-Amerikaner Carson Foster durch. Mit unglaublichen 4:02,95 Minuten stellte Marchand dabei den neuen Olympia-Rekord auf, blieb dennoch eine halbe Sekunde hinter seinem eigenen Weltrekord (04:02,50 am 23. Juli 2023).

Großer Traum geht in Erfüllung

Damit geht ein Traum Marchands in Erfüllung. "Definitiv habe ich davon geträumt, jeder von uns tut das. Es in meiner Heimatstadt zu schaffen ist ziemlich cool", so der fünffache WM-Goldmedaillen-Sieger. "Die Atmosphäre war atemberaubend. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe vor während und nach dem Rennen Gänsehaut gehabt."

Marchand wird mittlerweile als "französischer Michael Phelps" bezeichnet. Und das nicht ohne Grund: Denn der Schwimm-Youngster wird von Bob Bowman trainiert - jenem Mann, der auch Phelps zum Superstar machte.